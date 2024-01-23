على القمة.. أبو نسب يتصدر شباك التذاكر السعودية بـ 4 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم - بـ 4 مليون دولار.. محمد إمام على قمة شباك التذاكر السعودية

تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام شباك تذاكر المملكة العربية السعودية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق إيرادات منذ عرضه تصل إلى 4 مليون دولار أمريكي، وما يعادل الـ 14 مليون ريال سعودي، ويأتي ذلك النجاح بعد أن تصدر إيرادات موسم رأس السنة في مصر وحقق حتى الآن في دور العرض المصرية أكثر من 40 مليون جنية.



أبطال فيلم “أبو نسب”

الجدير بالذكر أن فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ويشاركه في البطولة:ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية اخري، يدرس محمد إمام تقديم عملا دراميا في رمضان 2024 المقبل، حيث من المقرر أن يتعاون إمام مع المخرج أحمد شفيق والمؤلف أحمد أبو زيد، حيث ينتمى المسلسل لفئة الشعبى، ويجسد إمام شخصية جددية عليه في الدراما.

آخر أعمال محمد إمام

وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب، ايضا مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في رمضان 2022، وظهر كضيف شرف، العمل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من إنجي المقدم، بشري، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، خاصة وأنه تناول العديد من بطولات الأمن القومي.