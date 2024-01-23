القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عماد رشاد، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، تفاصيل دخوله في مجال الفن، وخاصة أن خاله المخرج أحمد ضياء الدين.

عماد رشاد يكشف تفاصيل دخوله في مجال الفن

قال عماد رشاد: شعرت بأني سأدخل مجال الفن منذ الصغر وعمري 6 سنوات، عندما رأيت شكري سرحان وعماد حمدي في منزلي، لم يكن غريبا عليا، وكانت مصمما أن التحق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضاف عماد رشاد: كنت شاطر في الثانوية العامة، ولكن قلت أجيب مجموع صغير عشان والدي ميقوليش ادخل طب أو حاجة تانية غير المعهد، كانت اذهب حفلات افتتاح الأفلام، مع خالي، وكان أي ممثل ينجح في أحد الأدوار كانت اتمنى أن اصبح مثله.

أحدث أعمال عماد رشاد

ومن ناحية اخري، يشارك عماد رشاد في فيلم الهوى سلطان، يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، والهوى سلطان كان يحمل في البداية اسم سارة وعلي، لكن صناعه استقروا على الهوى سلطان، كإسم نهائي للعمل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال عماد رشاد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال عماد رشاد هو مسلسل زينهم عبر قناة on ومنصة Watch it، وشارك في البطولة كلا من أحمد داود، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، إنجي أبوالسعود، أسامة أبوالعطا، حمدي هيكل، بسمة نبيل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وفي رمضان الماضي 2023.

قصة مسلسل زينهم

يمزج المسلسل بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

وايضا شارك عماد رشاد في مسلسل الهرشة السابعة، بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، أحمد كمال، محمد محمود، حنان سليمان، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.