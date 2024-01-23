بألوان متناسقة ودافئة.. بوسترات فيلم "أنف وثلاث عيون"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركتي Lagoonie Film Production وRise Studios للإنتاج الفني بوسترات الشخصيات فيلم "أنف وثلاث عيون".

بوسترات فيلم "أنف وثلاث عيون"

وأظهرت البوسترات نخبة كبيرة من النجوم، كلُ منهم على حدة، وهم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، يظهر 14 بطلًا للفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون على بوسترات الشخصيات الرسمية، والتي أطلقتها شركتا Lagoonie Film Production وRise Studios إعلانًا عن اقتراب موعد عرض الفيلم بدور العرض العربية.

أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون"

وابطال فيلم "أنف وثلاث عيون" ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

قصة فيلم "أنف وثلاث عيون"

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا!.

إعلان فيلم "أنف وثلاث عيون"

بدأ الإعلان التشويقي للفيلم بحوار لـ "دكتور هاشم "ظافر العابدين، واستعرض خلاله سبب استسلامه ودوافعه، وكشف صراع القلق وتحدياته الشخصية في اتخاذ قرارات قد تغير حياته تمامًا أو تعرضه لخسائر لا يمكن تعويضها، وكشف الإعلان عن علاقات الحب في حياة ظافر العابدين، حيث يقع في حب سلمى أبو ضيف التي تصغره بسنوات عديدة في العمر ويبدو عليها التمرد والإندفاع في حياتها، بينما اتضح من البرومو أيضًا وجود علاقة سابقة له مع أمينة خليل التي تظهر بملامح هادئة، يتمحور الإعلان حول عيادة الطبيبة النفسية "عالية"، التي تلعب دورها صبا مبارك، حيث يكتشف "هاشم"، الذي يجسده ظافر العابدين، كوابيس تراوده بشكل مستمر، يحاول فهمها وشرحها، وتظهر الفنانة جيهان الشماشرجي في الإعلان، كاستعراض لبعض مقتطفات من طفولة "هاشم" المضطربة.