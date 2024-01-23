نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني وزاب ثروت يطرحان "معلش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني، وزاب ثروت، منذ قليل، كليب "معلش"، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.









تفاصيل أغنية "معلش"

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع معاذ، وماستر علي فتح الله، ومهندس صوت جلال فهمي.





تعليق تامر حسني على أغنية "معلش"

وشارك تامر حسني فيديو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الفيديو قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتيممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد".





وتابع: "بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟؟((معلش)) شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت".





كلمات أغنية معلش





معلش.. استحمليني

انتي بس اللي بتديني فرصه احكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي





قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

ميت شكرًا للي وجعنا

وخان فجأه الامانه

كده كنا هنتعب اكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير اهانه





الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم اوجاعي

فكروني بالغنم

اكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابه

وفي النهايه ياكله الراعي





معلش.. استحمليني





ويا جمالك وانتي في حالك

ساكته بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا









معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا اقولك كويس إنه سابك اعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده احنا في وسط غابه

يمكن عشان غلابه ( آه )





معلش.. طولت عليكي في الكلام شويه

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقيه ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الاغاني والمرايه ديا ( والمرايه ديا )

افضفض ليها وتسمعني ( تسمعني )

مفيش مكان في الكون يساعني ( يساعني )

كان نفسي اقول اللي جوايا واقول لمين ده كله باعني ( كله باعني