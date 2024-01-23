نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "بنات ألفة" لـ هند صبري يقترب من الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكايديمية علوم وفنون الصور المتحركة منذ قليل عن قائمة ترشيحات أوسكار 2024، وجاء الفيلم التونسي "بنات ألفة" / Four Daughter محققا لإنجازا عالميا جديد بترشيحه لجائزة أفضل فيلم وثائقي.

منافسة افلام أوسكار 2024

يتنافس فيلم "بنات ألفة" مع 4 أفلام أخرى وهم Bobi Wine: The People’s President وTo Kill A Tiger وThe Eternal Memory وDays in Mariupol 20.

أبطال فيلم بنات ألفة

الفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم.

قصة فيلم "بنات ألفة"

والفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة تدعى ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم الروائي.

جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الاحمر

وكان الفيلم قد فاز مؤخرا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الاحمر ليواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

إعلان حفل جوائز الأوسكار

بدأ الممثلان زازي بيتز وجاك كويد، الإعلان عن قوائم ترشيحات جوائز أسكار في نسختها الـ 96، من مسرح «صامويل جولدوين» بأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، والتي من المقرر الإعلان عن الفائزين فيها في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس.

موعد عرض حفل الأوسكار

يعرض حفل الأوسكار يوم الاثنين 10 مارس 2024 من تقديم الإعلامي جيمي كيميل، جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، نحو 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.