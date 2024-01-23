تفاصيل شخصية هاجر أحمد في مسلسل المعلم رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تنافس الفنانة هاجر أحمد في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل المعلم بجانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل شخصية هاجر أحمد في مسلسل المعلم

تجسد هاجر في مسلسل المعلم شخصية فتاة شعبية ومعلمة في سوق السمك، وأظهر بلوك جديد ومختلف ضمن الأحداث.

قصة مسلسل المعلم

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أحدث أعمال هاجر أحمد

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلم أهل الكهف، والذي تجسد خلاله شخصية قديسة، والعمل بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، بيومي فؤاد، ومصطفى فهمي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال هاجر أحمد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هاجر أحمد هو فيلم زومبي، الذي تعاونت فيه مع الفنان علي ربيع، وشاركهما البطولة كل من حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، ومحمد محمود، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح، قدمت في رمضان 2021، مسلسل أحسن أب، والعمل بطولة علي ربيع، أحمد شامي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، هالة فاخر، ومن إخراج معتز التوني.

وايضا عرض مؤخرًا لـ هاجر أحمد في دور العرض السينمائي فيلم بلوموندو، بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي وإنتاج سامر المحضر، وتدور أحداثه حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.