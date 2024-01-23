نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يكشف عن موعد طرح 'عادل مش عادل' في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد رضوان الدعوة إلى جمهوره ومتابعيه لمشاهدة فيلم عادل مش عادل في السينمات وكشف مكان تواجده وأبطال العمل لرؤية الجمهور.

ونشر محمد رضوان البوستر الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: ‘جمهوري الغالي بإذن الله بكرة هنكون معاكم أنا وصناع فيلم عادل مش عادل في سينما جلاكسي مول العرب حفلة الساعة ١٠ مساءًا عشان نتفرج مع بعض على الفيلم في انتظاركم هكون مبسوط برؤيتكم وباذن تستمتعوا بعمل سينمائي كوميدي قوي ’عادل مش عادل' غدًا بجميع سينمات مصر'.

قصة فيلم عادل مش عادل



تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول الشاب (عادل الأمين) الذي يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية (غادة) التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

أبطال فيلم عادل مش عادل



فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

آخر أعمال محمد رضوان



يذكر أن آخر أعمال محمد رضوان هو مشاركته في فيلم الإسكندراني الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.