نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم النجوم على خيري رمضان بعد غنتقاده تكريم نجاة الصغيرة في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي خيري رمضان ذهاب الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة إلى حفل jay awards الذي أقيم فعالياته منذ أيام، وذلك من خلال برنامجه "مع خيري" الذي يذاع عبر شاشة المحور.

تصريحات خيري رمضان:

وقال: "مين اللى أقنع نجاة إنها تروح، حكاية الفلوس مش داخله دماغي أوي، إلا في حالة واحدة إن في مستفيدين حواليها ضغطوا عليها، فهي راحت من أجلهم، نجاة التى تجاوزت الثمانين لايمكن تكون بتدور على فلوس، لو عايزة كانت عملت كتير يمكن حد تانى هو اللى بيدور على الفلوس".

وتابع: « أنما نجاة تسافر السعودية عشان تقف بس، اللقطه مش نجاة اللقطه السعودية والمهرجان لما ساركوزى حب يكرم فيروز راح ليها البيت، نجاة يتراوح ليها البيت لكن هى تروح مش حلوة لازم نحافظ على صورتها في عنينا وهيفضل السؤال مين أقنع نجاة تروح تسافر؟!

وأضاف: "نجاة رفضت التكريم في بلدها رغم أنها اولى، لكنها ذهبت وذهبت معها بعض المحبو، وبعض العتاب لها، وإذا كانت مش بتقدر تاخد قرار بشكل فردي يبقي اللوم على الذين دفعوها إلى الذهاب".

رد النجوم على تصريحات رمضان:

وفي سياق آخر قام مجموعة من النجوم بالرد على التصريحات الهجومية التي قالها خيري رمضان،وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التغريدات المصغرة منصة اكس "تويتر".

وكتب الشاعر الغنائي تامر حسين:" فكرة التقليل من شئن تكريم أى رمز أو فنان مصري في السعودية نغمة دمها تقيل وبتثير فتن خايبه الفنان المصري إيًا كان من أصغرنا ل أكبرنا مِتشال على الراس مُقدر أحسن تقدير مُكرم ".

وتابع:" بلاش مُزايدات خايبه وبلاش ننساق ورا واحد لا راح ولا شاف إزاى الفنان المصري محبوب ومِتقدر من اخواته وحبايبه وأهلهُ ف السعودية دى كلمة الحق اللى لوجه الله عن حُسن المُعاملة والضيافة والترِحاب الناس دول يتقالهم".

وأضاف:" ألف شُكر على احتضانكم وإهتمامكُم تكريمنا وتقديرنا اللى حصل ف جوى أورد مُبهر بكل المقاييس بالمُناسبة انا مكنتش معزوم فيه وكنت ب أعمِل عُمرة بس دى شهادة حق".

تامر حسين

أما أنغام فقالت:" السيده نجاة الصغيره كبيرة المقام كرمت في ‎المملكة العربية السعودية ارقي تكريم في حضور عدد كبير من نجوم ‎#مصر والعالم واستقبلت بحفاوة وكرم بالغ يشكر عليه القائمين علي المهرجان ونشكر عليه المملكه واهلها اللي هم اهلنا واحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي وكفايه فتنه !!!!والله عيب

انغام

وقال عمرو اديب:" ‏تانى حتقولولى سعودى ايوه سعودى وافتخر. هو انا اخدت الجنسيه الاسرائيليه انا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدوله اللى محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللى ما اتخلى عن مصر أو اي بلد عربى. وبعدين الجنسيه مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقى. سعودى مصري عربى مسلم وافتخر وكفايه تضييع وقت فى امور احنا فى غنى عنها. عالمنا العربى محتاجنا واوطانا كمان محتاجانا".