نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العركة بدأت".. نور النبوي برفقة والده في "إمبراطورية ميم" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان نور النبوي صور جديدة له برفقة والده النجم خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر نور النبوي في الصور برفقة والده، وتعد هذه الصور هي أول صور من مسلسله الجديد «امبراطورية ميم» الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024 والذي يكرر التعاون من خلاله مع والده الفنان خالد النبوي.





وعلق نور النبوي على الصور قائلًا: "العركة بدأت، مسلسل امبراطورية ميم رمضان 2024، توكلنا على الله".





تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، والعمل قصته مأخوذة من الرواية التي تحمل نفس الإسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها سابقًا في فيلم سينمائي عام 1972 بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وحقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "إمبراطورية ميم" يشهد تعاونًا ثانيًا بين النجم خالد النبوي وكل من المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، حيثسبق لهما العمل معًا في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في رمضان 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.





أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربيةوالتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم.

فريق عمل مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، عدد كبير من النجوم هم، الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي،محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصويرمحمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.