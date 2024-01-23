نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ومدحت صالح يختارا عالم الراب رفيقًا لهما بأحدث أغانيهما وكلمة السر زاب ثروت وأبيوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبقى الفن هو اللغة التي تجمع بين الأفراد مهما اختلفت فيه الطريقة والأسلوب، وعلى هذا النمط حدث أكثر من تعاون فني جديد مؤخرًا في الوسط الفني

حيث قرر النجم تامر حسني أن يختار الراب ليكون رفيقًا له في أغنيته "معلش"، فـ التقى بفنان الراب زاب ثروت، خلقوا مزيجًا فريدًا من الغناء الطربي والراب.

وفي سياقٍ مشابه، قام الفنان مدحت صالح بالاندماج مع عالم الراب من خلال تعاونه مع مطرب الراب أبيوسف في أغنية "مش قادر"،

يذكر أن هذه التعاونات تبرز استعداد الفنانين لاستكشاف حدود الأنماط الموسيقية وتجسيد التنوع الفني، كما تظهر هذه التحولات الفنية أهمية تقارب الفنون المختلفة

حيث يتم دمج الطرب التقليدي مع فن الراب ليخلقوا أعمالًا فنية متميزة تلامس مشاعر الجمهور بطريقة جديدة ومبتكرة تماشي ذوق الجمهور والفئات العمرية.



آخر أعمال تامر حسني

تعتبر أغنية "موحشتكيش" هي آخر أعمال تامر حسني والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر على فتح الله، وحققت الأغنية نسب مشاهدات وصلت إلى ملايين المشاهدات كما تشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في كليب "موحشتكيش" حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

كلمات الأغنية

شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان.. لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان.. وضحكتك بين الحروف".

آخر أعمال مدحت صالح

أما عن آخر أعمال مدحت صالح فهي أغنية "واحد طيب" للموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، وجاءت كلمات الأغنية من تأليف حسام إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية.

العالم مش محتاج غير واحد طيب

بتقابله لأول مرة تحسه قريب

بيروح ويداوى جروح الناس ويطيب

ويغيب ويسيب ورا منه اصحاب فاكراه

لو حب يحب كأنه بيملك كل الكون

لو يحكى مع المهموم الهم يهون

الليل بيوزع على اللى يتوهوه عيون

والصبح يوزع ع اللى يفوته حياة

مسافات تبعدنا ودنيا تاخدنا بعيد وساعات

تعندنا الساعة وتخلف فى المواعيد

وادى ايد بتقرب تلمس ايد وادى ايد بتسيب وتودع ايد

وادى ايد تتحط على الجرح وتطيب

ده العالم مش محتاج غير واحد طيب

لو طبطب يدى لغيره صوابع ايده الخامسة

لو يحضن يبنى لغيره بيوت

لو يكره ينسى ع الخلق موزع خيره ويموت

لو فكر يقسى وكإن طيابة الدنيا بحالها شايلها معاه

مسافات تبعدنا ودنيا تاخدنا بعيد

وساعات تعندنا الساعة وتخلف فى المواعيد

وادى ايد بتقرب تلمس ايد

وادى ايد بتسيب وتودع ايد

وادى ايد تتحط على الجرح وتطيب