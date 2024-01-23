كان وسيظل رائد المشاعر.. خالد سليم يزور منزل عبد الحليم حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان خالد سليم، بزيارة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب خالد سليم عليها معلقًا: "تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد ٢٠ سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ..

وأضاف: إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران إللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعاراء والموسيقيين.. وإبداعاته وبروڤاته وضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وأدخل غرفة نومه..

واختتم: حقيقةً.. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع.. العندليب.. حليم".

مشاركة خالد سليم في مسلسل دون مقابل

وسيشارك خالد سليم في مسلسل دون مقابل من بطولة هاني رمزي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024، وسوف يجسد خالد سليم شخصية إعلامي يقدم برنامج في إحدى القنوات التلفزيونية خلال أحداث العمل.

مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي درامي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، ويبتعد تمامًا خلاله عن أدوار الكوميديا التي برع فيها على مدار مسيرته الفنية، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.

دون مقابل من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، نسرين طافش، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

آخر أعمال خالد سليم



يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل جروب الماميز الذي عُرض في يناير من العام الماضي 2023، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية العائلية، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، هبة عبدالغني، وهشام الشاذلي، وكان العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح، وحاز المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور.