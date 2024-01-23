فور طرحها.. أغنية "بعتذرلك" لـ أحمد سعد تحتل المركز الـ 20

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أحمد سعد حالة النشاط الفني التي يعيشها، حيث طرح اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً أحدث أعماله الغنائيه “بعتذرلك” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، بعد النجاح الضخم الذي حققه مؤخرًا من خلال أغنية “كله فالصو” مع بهاء سلطان.

وحققت أغنية “بعتذرلك”لـ أحمد سعد نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته على “يوتيوب”، حيث سجلت 35 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات من طرحها، واحتلت المركز العشرون ضمن الأكثر رواجًا واستماعًا، فهي من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

كلمات أغنية بعتذرلك

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

“بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير”.