خالد سليم يجدد زيارته لمنزل العندليب بعد 20 عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان خالد سليم، عن زيارته لـ منزل العندليب عبد الحليم حافظ، مرة آخرى بعد 20 عامًا من زيارته الأولى وكشف بعض الصور من زيارته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

فنشر خالد سليم بعض من الصور له مع بعض من ممتلكات الفنان عبد الحليم حافظ، داخل منزله، وعلق عليها قائلًا: “تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ”.

وأردف خالد سليم حديثه: “إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران اللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين، وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه.. إني أشوف كل أدواته ومقتنياته وأدخل غرفة نومه.. حقيقةً.. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع.. العندليب.. حليم”.

ومن جانب آخر، يستعد الفنان خالد سليم لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دون مقابل"، ومن المقرر طرح العمل خلال السباق الرمضاني 2024، ويجسد خلالها شخصية إعلامي يقدم برنامج في إحدى القنوات التلفزيونية خلال أحداث العمل.



أبطال مسلسل" دون مقابل"



ويضم مسلسل “دون مقابل” نخبة من نجوم الفن من أبرزهم هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، نسرين طافش، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.



مسلسل دون مقابل



مسلسل "دون مقابل" مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.