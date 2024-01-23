عبير منير تروج لدورها في مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة عبير منير، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور "إنستجرام" و“فيس بوك” عن دور "ميرفت" في مسلسلها الجديد “حدوتة منسية” والذي من المقرر أن يتم عرضه ٢٧ يناير المقبل حيث نشرت البوستر الرسمي لدورها في المسلسل معلقة عليه" مرفت".

و انهالت عليها التعليقات بالتهنئة والدعاء بالتوفيق والنجاح لها، ولكن كانت اللافتة المميزة هي دعم صديقتها المقربة الفنانة رانيا محمود ياسين، عن طريق مشاركة البوستر عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقة عليه “ مبرووووووك يا حبيتي ربنا يوفقك يارب”

عبير منير “ حدوتة منسية ”

آخر أعمال عبير منير

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة عبير منير فيلم “ الخميس اللي جاي” والذي طرح بدور العرض في أكتوبر الماضي ولكن لم يظل لفترة طويلة في دور العرض وتم سحبه من دور العرض وذلك بسبب تحقيقه إيرادات ضئيلة.

أبطال فيلم “ الخميس اللي جاي”

شارك في بطولة فيلم “ الخميس اللي جاي” الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة مي كساب وبيومي فؤاد والفنانة إيمان السيد والفنان حسام داغر والفنان القدير سامي مغاوري والفنانة القديرة ليلي عز العرب و الفنانة عبير منير والفنان إسلام إبراهيم وعدد آخر من نجوم الفن.