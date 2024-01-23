بعد إعتزاله التمثيل.. حسن يوسف: أقضي وقتي في قراءة القرآن الكريم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان حسن يوسف، أنه قدم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل إمام الدعاة وبعدها مسلسل الإمام المراغي، وبعد وفاة ابنه لا يجد أن تقديمه لتلك الشخصيات لها فائدة.

وتابع حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

وحرص الفنان حسن يوسف على توجيه رسالة لمحبيه، قائلا: أحب أن أشكرهم على الوقوف بجواري وطيلة الوقت يشجعونني ويدعموني بشكل مستمر وإذا كنت قدمت أعمال جيدة فهذا بفضل تشجيعهم لي.

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يقضي وقته الحالي في قرأة القرآن الكريم، ولو في حالة عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضية مناسب له، وقتها سوف يفكر في الموضوع.. لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.