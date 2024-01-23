وفاء الكيلاني تتصدر مؤشرات البحث.. والسبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني مؤشرات البحث بجوجل، بعدما شاركت صورة مع زوجها الفنان تيم حسن من حفل توزيع جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية.





وفاء الكيلاني نشرت الصورة على حسابها في إنستجرام، وأعربت عن فرحتها قائلة: "أصبح اللامتوقع هو المتوقع". لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، وحصلت على العديد من التعليقات الإيجابية فور نشرها.





وفاء الكيلاني وتيم حسن أطلوا إطلالة مميزة في حفل Joy Awards، حيث ارتدت وفاء فستانًا طويلًا ضيقًا بالكامل من تصميم المصمماللبناني جان لويس صباغ. الفستان الجلدي أظهر رشاقتها مع فتحة عند الكتفين والصدر، إضافة إلى تفاصيل مختلفة.





وفاء الكيلاني وتيم حسن تعرضا للعديد من الشائعات مؤخرًا، بما في ذلك أخبار انفصالهما. قررت الإعلامية الرد على هذه الشائعات بنشرصور عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد على استمرار علاقتهما. طريقتها في التعبير عن ذلك كانت من خلال نشر صورمنفصلة لكل منهما في نفس المكان وعلى نفس الأريكة، ثم اجتمعا في صورة أخرى تجمعهما على بوكيه ورد نعي المُخرج الراحل حاتم علي.





حفل توزيع Joy Awards أُقيم في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي، وشهد حضورًا مميزًا من نجوم الوطن العربي، بما فيذلك ياسمين صبري، ويسرا، وشيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب، وريا أبي راشد، ونجاة الصغيرة.





مفاجأة الحفل كانت عودة الفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، حيث استقبلها الجمهور بترحيب حار. أبهرت الحضوربأدائها لأغنيتها الشهيرة "عيون القلب"، وتسلمت تكريمًا خاصًا من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.





تيم حسن شارك في مسلسل "الزند: ذئب العاصي" الذي تم عرضه في عام 2023. يتناول العمل قصة والد عاصي الذي يتعرض للقتلأمام أعينه، مما يدفعه للانتقام والثأر لوالده. بعد خدمته العسكرية، يعود إلى قريته ويواجه النورس باشا ونفوذه القوي.





مسلسل "الزند: ذئب العاصي" جمع فريقًا من الفنانين البارعين، بما في ذلك تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهامالقصار، ومجد فضة. العمل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.