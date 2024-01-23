حسن يوسف يتصدر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد اعتزاله الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حسن يوسف، مؤشرات البحث بجوجل، بعدما أكد أن قرار اعتزاله الفن جاء بسبب وفاة ابنه عبدالله. يشير إلى أن الألم العميق الذي يعيشه بسبب فقدان ابنه يعيقه عن تجسيد الأدوار الفنية كما كان يفعل في السابق، ويؤكد أنه حاليًا يكرس وقته للقراءة.





في مداخلة هاتفية على برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد2، أوضح حسن يوسف أنه يمكن أن يعود للتمثيل إذا تلقى عرضًا جيدًا من حيث النص والأجر، مشيرًا إلى أنه يتطلع لفرص ملهمة ومناسبة.



حسن يوسف يشكر الجمهور

بتواضع، قدم حسن يوسف الشكر للجمهور المصري والعربي على دعمهم وتعاطفهم في فترة حزنه بسبب وفاة ابنه عبدالله. أشاد بدعم الجمهور وتقديرهم، مؤكدًا أن تشجيعهم هو الذي ساهم في نجاح أعماله الفنية.



وفاة نجل حسن يوسف

توفي نجل حسن يوسف وشمس البارودي فجر يوم ٣٠ يوليو، وقد شهدت الأوساط المصرية صدمة بوفاة الشاب عبدالله، إثر حادث غرق أثناء سباحته في إحدى قرى الساحل الشمالي.