أحمد العوضي يتصدر مؤشرات البحث بجوجل بعد تعرضه لوعكة صحية

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم أحمد العوضي، مؤشرات البحث بجوجل بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتيجة لتصوير مسلسله الجديد "حق عرب" في ظروف جوية باردة، حيث أصيب بنوع شديد من البرد. تم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، وأوضحت تقارير صحفية أن العوضي أصيب بحالة إرهاق كبير نتيجة لتلك الظروف، ويخضع حاليًا للعلاج والرعاية الطبية.





كما أكد الفريق المسؤول عن المسلسل أن الفنان أحمد العوضي شدد على نفسه خلال يوم التصوير، مما أسفر عن سقوطه في المكان، بعد عودته للمنزل تدهورت حالته، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن ذلك.



ياسمين عبدالعزيز في زيارة للعوضي

تلقى الفنان أحمد العوضي زيارة من زوجته السابقة، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في المستشفى، حيث قامت بالاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة.



اعلان ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن أحمد العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا عبر حسابها على "إنستجرام" عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أن الطلاق تم بشكل رسمي، وأكدت وجود احترام وتقدير بينهما.









مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي





ويشارك أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل حق عرب، في أول بطولة مطلقة له على مستوى الدراما التلفزيونية. كما يشاركه البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد علاء، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



