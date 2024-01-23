نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيري عادل ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشرات البحث بجوجل بعدما أكدت أنها تقبل دائمًا النقد البناء من جمهورها، إلا أنها لا تعتبر الانتقاد غير المقبول.





في تصريحات تلفزيونية، أشارت شيري عادل إلى عدم إزعاجها للتدخل في حياتها الشخصية، موضحة أنها تفهم دورها كفنانة في حياةالجمهور وتؤكد على حقهم في الاطمئنان عليها.



فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" يُعرض حاليًا في دور السينما، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى وشيري عادل، بالإضافة إلى مجموعة منالنجوم. الفيلم، إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، يعد تعاونًا أوليًا بين الشركتين، ويتناول قصة محام يواجه تحديات كثيرة في حياته، بأسلوبكوميدي، ويأتي بقصة وسيناريو وحوار من إبداع أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.





شيري عادل اعتذرت لاحقًا عن مشاركتها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بسبب تعارض جداول التصوير مع مسلسل "الوصفة السحرية". تمتصوير أكثر من 50% من مشاهدها في العمل، مما استدعى اعتذارها عن المشاركة في "ألف ليلة وليلة".



تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتي ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى، يضم فريق العمل نجومًا مثل ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، سامي مغاوري، وستتم الكشف أسماء فنانين آخرين خلال الأيام القادمة. يظهر ياسر جلال في الدور الرئيسي بشخصية شهريار.