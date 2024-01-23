نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها النادر.. نجاة الصغيرة ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة القديرة نجاة الصغيرة، مؤشرات البحث بجوجل رغم غيابها لسنوات طويلة عن الأضواء، بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز joy Awards الذي أُقيم حاليًا في المملكة العربية السعودية.





نجاة الصغيرة أدت أغنية "عيون القلب" على المسرح خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، وتم تكريمها بجائزة تقديرية عن مجمل مشوارها الفني أمام الحضور.





نجاة الصغيرة اعتزلت الغناء منذ أكثر من 20 عامًا، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والغنائية بالتعاون مع ملحنين كبار مثل زكريا احمد ومحمود الشريف. بدأت مشوارها الفني الحقيقي بأغنية "أوصفولي الحب"، والتقت بالموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب. قدمت العديد من الأغاني البارزة مثل "دوبنا يا حبايبنا"، "أيظن"، "شكل تانى"، "لا تكذبي وساكن قصادي"، "ماذا أقول"، "أسألك الرحيل"، و"عيون القلب"، وغيرها.





اتجهت نجاة أيضًا للتمثيل، وشاركت في العديد من الأفلام البارزة مثل "القاهرة في الليل"، "الشموع السوداء"، "سبعة أيام في الجنة"،"شاطئ المرح"، "ابنتي العزيزة"، و"جفت الدموع".



حفل joy awards

تم انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy Awards" في السعودية، وقدم الحفل الفنانة كارمن بصيص ووسام بريدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، وذلك على خشبة مسرح أبوبكر الشدي.



ضيوف joy awards

قائمة الضيوف في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" تضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، منهم سوزان نجم الدين، طارق العريان، سيد رجب، سلافة معمار، شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، راغب علامة، رامي إمام، رامز جلال، نيكول سابا،نجوى كرم، نادين نسيم نجيب، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد ثروت، محمد حماقي،محمد أنور.