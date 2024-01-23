نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يتصدر مؤشرات البحث بعد تدوينته عن السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر عمرو أديب، مؤشرات البحث بجوجل بعدما أعرب عن فخره بحمل الجنسية السعودية، مؤكدًا أن المملكة تعتبر بلد الحرمين وتستضيف ملايين المصريين.





عمرو أديب أضاف في تدوينته عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أنه يفتخر بحمل الجنسية السعودية، وقال: "تانى حتقولولى سعودي، أيوة سعودي وافتخر... أنا واخد جنسية بلد الحرمين، جنسية الدولة التي محتضنة ملايين المصريين، جنسية الحكم الذي لم يتخلى عن مصر أو أي بلد عربي".





وأكمل عمرو أديب: "وبعدين الجنسية مالها ومال الحق، مالها ومال الوفاء، مالها ومال التقدم والرقي. سعودي مصري عربي مسلم وأفتخر،وكفاية تضييع وقت في أمور إحنا في غنى عنها. عالمنا العربي محتاجنا وأوطانا كمان محتاجانا".





نشر عمرو أديب صورة للفنانين الأجانب المشاركين والمكرمين في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه،السبت الماضي، على مسرح بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض.





عمرو أديب كتب في تدوينته عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء: "الناس اللي في الصورة دي أغلبهم أساطير حية، ده موضوع مفيش عليه خلاف، كانوا ضيوف المملكة وتم تكريمهم في حفلة جوي".





وأضاف: "إلا ما شفت حد بلده قالت له أنت إزاي بتتكرم في الرياض، أو إيه المهانة اللي أنت فيها ديه عيب عليك، بيتكرموا في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والهند والرياض.. بصراحة مبقتش فاهم الهيستريا لما يتم تكريم قيمة مصرية بيحصل حالة هجوم على القيمة وعلى الرياض وعلى موسم الترفيه".



حديث عمرو أديب للاعلامي خيري رمضان

عمرو أديب وجه رسالة إلى الإعلامي خيري رمضان، قائلًا: "يا أستاذ خيري رمضان أنا اللي كنت على اتصال بالفنانة العظيمة نجاة على مدى ٤ شهور كاملة علشان نخرج بشكل محترم يتم تكريمها في الرياض العاصمة العربية الكبيرة وتم التكريم على أعلى مستوى".



حديث عمرو أديب للاعلامي تامر أمين

عمرو أديب توجه بحديثه إلى الإعلامي تامر أمين قائلًا: "يا أستاذ تامر أمين، محمد إمام حضر واحد من أرقى التكريمات لوالده الزعيم، ولميكن مجرد اسم وصورة واجري، أما ذكر فلسطين فقد سبقه فنان العرب محمد عبده أمام المستشار تركي آل شيخ في نفس الحفل، ولوسمحت أما تذكر اسم سيادة المستشار تركي آل الشيخ اذكره كما نذكر أي مسئول مصري في مصر بكل احترام واضح".

عمرو أديب اختتم بقوله: "يا جماعة في حد عنده رغبة قوية لتسميم العلاقات، بصراحة لم يعد ما يحدث مفهومًا أو مقبولًا، أومال لو كانت الناس بتهاجم القامات مش بتكرمهم كنتوا عملتوا إيه، مفيش حد رشيد يوقف هذا الجنون المستمر. بصراحة لم أعد أفهم السر وراء هذا التصرف المستمر".