نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "وصلتلها".. هيفاء وهبي تتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند “يوتيوب”، بأحدث أعمالها الغنائية “وصلتلها”، واحتلت المركز السادس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، حيث حققت أكثر من 6 مليون ونصف في أقل من 10 أيام من طرحها.

أغنية “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه.

كلمات أغنية “وصلتها”

وتقول كلمات الأغنية:" وصلتها خلاص وضمنتها في صفك، فروحت راكنها في رفك تجيلك هي وانت اللى بقيت بتروح، بتعملها عشان هي عليك باقيه فاكرها ضعيفة ومش لاقيه، نسيت انك وصلتها بطلوع الروح.

فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب، تبعد عادي وبتعاندك وميكونلكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصاك اهي خلاص بقت عندك".

أعمال قادمة لـ هيفاء وهبي:

ومن ناحية أخري، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

قصة رمسيس إلى باريس

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" طرح خلال موسم عيد الفطر 2023، وهو يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.