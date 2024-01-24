نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بصلي علشان يرجعوا لبعض".. ليلى عبد اللطيف عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدرت تريند مؤشر البحث جوجل فور بعد تصريحاتها الأخيرة عن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

فقالت ليلى عبد اللطيف، في لقائها مع برنامج ET بالعربي: “كذب المنجمون ولو صدقوا، أنا مش منجمة ولا ليا علاقة بعالم النجوم، أنا عندي إلهام وإحساس قوي لا أكثر ولا أقل، ولو كنت أعرف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كنت اتصلت بيهم وقولتلهم خلوا بالكم هيحصل حاجة وكنت وقفت جنبهم ومكنش يحصل طلاق”.

كما أكدت ليلى عبد اللطيف، أنها تُصلي من أجل عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: بتمنى اجتمع بياسمين ولو سألتني على أي حاجة هجاوبها، أنا بتمنى ترجع لـ أحمد العوضي والشعب العربي كله بيحبهم وهما كأنهم روح واحدة، وأنا بصلي علشان يرجعوا لبعض وإن شاء الله ربنا يستجيب".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

جاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".