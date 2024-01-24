نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة تامر حسني وبسمة بوسيل.. أحدث تنبؤات ليلى عبد اللطيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، مؤشر البحث جوجل بعد اثارتها الجدل في الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور بعد تصريحاتها الأخيرة عن تامر حسني وبسمة بوسيل.

فقالت ليلى عبد اللطيف، في لقائها مع برنامج ET بالعربي: “أكثر إنسانة بتناسب تامر حسني في قلبه وروحه هي بسمة بوسيل، وهي بتجعل له البسمة دائمًا البيت وحياته، وإن شاء الله هيرجعوا يومًا ما".

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان قد أعلن كل من الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الطلاق رسميًا في أبريل الماضي، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما، وكتب عبر حسابه في "ستوري إنستجرام"، تعليقًا على منشور لزوجته اليوم "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".

كما أضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولًا عبر حسابها في "إنستجرام" انفصالها عن والد أطفالها، وقالت "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".