نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تنعى عازف الجيتار ياسر الدلجاوي عضو فرقة محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوى أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

قال مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي

ورحل عن عالمنا عازف الجيتار ياسر الدلجاوى أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، ونشر أحد أقارب محمد منير على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، معلقًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها.