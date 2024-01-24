تشارك قنوات ART في إنتاجه.. فيلم "بنات ألفة" لهند صبري يقترب من الأوسكار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار" اليوم الثلاثاء اختيار فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري وإخراج التونسية كوثر بن هنية، للتنافس على جائزة "أفضل فيلم وثائقي" خلال المنافسة النهائية في فئة أفضل فيلم وثائقي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار الذي سيقام يوم الأحد ١٠ مارس المقبل.



الفيلم الذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه هو عمل وثائقي روائي، يسلط الضوء على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 بما تحمله من صراعات وتقلبات حيث تنطلق الأحداث من قصة حقيقية لسيدة أربعينية "ألفة الحمراوي" وهي أم لـ 4 فتيات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى صفوف تنظيم داعش في ليبيا، وقامت المخرجة كوثر بن هنية، بتوثيق الواقع في العام نفسه عبر فيلم وثائقي تم تصويره مع الأم وابنتيها الصغيرتين في منزلهم.

جدير بالذكر أن الفيلم بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية، حيث كان آخرها الفوز بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر.

جديد هند صبري على شاشة التلفزيون

ومن ناحية آخر تستعد الفنانة هند صبري بالتحضيرات للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الجزء الأول منه، والتى تدور أحداثه حول علا التى تعانى المشكلات مع زوجها، حتى الإنفصال، ليظهر المسلسل تبعات رحلة ما بعد الإنفصال للمرأة، والبحث عن ذاتها ومحاولة التأقلم على الأوضاع الجديدة.

الجزء الأول بطولة هند صبرى، سوسن بدر، ندى موسى، هانى عادل، داليا شوقى، محمود الليثى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه هند صبري السينمائية فيلم "فضل ونعمه" بمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وفيلم "كيرة والجن" بمشاركة النجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز