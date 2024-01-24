نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله لـ "دوت الخليج الفني": عادل إمام تزعم القمة 60 عامًا ولا يليق الضغط على عائلته لانتزاع تصريح باعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن النجم الكبير عادل إمام، تزعم القمة 60 عامًا وترك الفن في أوج تألقه.

وعبرت في تصريحها لـ “دوت الخليج الفني” عن دهشتها الشديدة ازاء محاولات البعض الضغط على عائلة الزعيم لانتزاع تصريح باعتزاله الفن، وذلك بعض حديث نجله المخرج رامي إمام، للصحافة والذي أكد الأخير خلاله أن الزعيم تفرغ لحياته الأسرية.

وأشارت إلى أن اللغة العربية بها مترادفات كثيرة جدًا تعطي نفس المعنى وتحفظ الاحترام للقامات الخالدة في تاريخ الفن المصري، لافتة إلى أن الزعيم اكتفى بما قدمه من أعمال خالدة ومحترمة وقرر أن يتفرغ لحياته.