نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تشوه وجهها.. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل وتعلق: "هرفع عليك قضيه وهبطلك طب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تشويه ملامحها نتيجة خطأ من طبيب تجميل لبناني شهير نتيجة خطأ في العملية التجميلية التي خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريهام سعيد صورة لها قبل وبعد العملية علي صفحتها الشخصية، وعلقت عليها قائلة: "يعني انت مجرم لدرجه انك شوهتني وعرفت انك موت ناس قبلي وبتحط صورة لواحده مش انا خالص وتقول إنه ا انا كنت زي القمر قبل ما اجي لك حد عمره شافني شكلي كده".

وتابعت ريهام: "عارف انت لازم تبطل اذيه للناس لازم انا بحذر كل الناس منه.. انا هاطلع لايف من غير فلتر اوري الناس انت عملت ايه، رايح العراق.. بعد ما انفضحت في لبنان تبوظ الناس هناك ؟

واستكملت سعيد قائلة: "يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنه ا انا ؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي ؟ والدتك ؟ عارف ؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتاذي ناس كتير أو ي انت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور، انت وقعت غلط خالص".

وحرصت ريهام سعيد علي توجية رسالة تحذير لجمهورها لعدم التعامل مع هذا الطبيب قائلة: "انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل انا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هتطلع لايف اوريهم انت عملت ايه ؟ حاطت اي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول إنه ا انا ؟؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ يا جماعه اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا، بوظ الناس في لبنان رايح اربيل يبوظ الباقي".