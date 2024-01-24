نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حوارها مع "دوت الخليج الفني".. ماجدة خير الله: ضغط أسرة نجاة الصغيرة عليها لتكريمها بالسعودية شائعة.. لا يليق الاصرار على انتزاع تصريح من عائلة عادل إمام باعتزاله ولا للمزايدة على دعم نجله لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إن تكريم النجمة الكبيرة نجاة في حفل توزيع جوائز حفل "جوي أووردز" بالمملكة العربية السعودية، من أجمل اللحظات مؤخرًا خاصة بعد تجاهلها لسنوات وسنوات في مصر.

وعبرت في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”، عن سعادتها بهذا التكريم خاصة إن البعض للأسف الشديد اعتقد أن نجاة رحلت عن عالمنا، حسب قولها.

ولدى سؤالها عن موقفها إزاء انتقاد الإعلامي خيري رمضان لنجاة الصغيرة، بأن جميع محاولات تكريمها في مصر باءت بالفشل، بينما فضلت تكريمها في الخارج لتذهب ويذهب بعض الحب معها حسب تصريحه،قالت ماجدة خير الله، إنها لا تعتقد أن جهة ما معتبرة وذات صلة بالفن في مصر أرادت تكريم نجاة وهي من رفضت وذلك.

وأكدت أن جميع ما أثير حول ضغط أسرة النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة عليها لقبول تكريمها في السعودية خلال فعاليات حفل “جوي أووردز” عاري تماما عن الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة.

وبسؤالها عن كيفية استقبال الجمهور لنجاة الصغيرة بعد ابتعادها سنوات كثيرة عن الفن أوضحت أن ملايين المشاهدين تابعوا لحظات تكريمها وشعروا بالسعادة والفخر ولم تخالطهم مشاعر الغضب والحزن إزاء ظهورها في هذا السن المتقدم بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.

وعن موقفها من المتنمرين على نجاة الصغيرة فضلت توجيه رسالة شديدة لهؤلاء وأمثالهم مؤكدة انهم لا يملكون ذرة إنسانية أو احساس بكبرياء الإنسان واصفة اياهم بالتافهين الذين لا يملكون أي انجازات حقيقية في حياتهم لذلك يلجأون إلى السخرية والتقليل من القامات الفنية.

وفي سياق آخر تحدث "دوت الخليج الفني" مع ماجدة خير الله عن كيفية استقبالها لتصريحات عائلة النجم الكبير عادل إمام، حيث صرح نجله المخرج رامي إمام، للصحافة بأن الزعيم تفرغ لحياته الأسرية، فيما عبرت عن دهشتها الشديدة ازاء محاولات البعض الضغط على عائلة الزعيم لانتزاع تصريح باعتزاله الفن، وذلك بعد حديث

وأشارت إلى أن اللغة العربية بها مترادفات كثيرة جدًا تعطي نفس المعنى وتحفظ الاحترام للقامات الخالدة في تاريخ الفن المصري، لافتة إلى أن الزعيم اكتفى بما قدمه من أعمال خالدة ومحترمة وقرر أن يتفرغ لحياته، مؤكدة أنه تربع على القمة 60 عامًا وترك الفن في أوج تألقه.

وبسؤالها عن كلمات التضامن مع غزة التي صرح بها النجم محمد أمام خلال حفل "جوي أووردز"، قالت إن كلماته كانت محل تقدير كبير من قبل حضور الحفل والجمهور الذي تابع فعالياته في جميع انحاء الوطن العربي.

وأثنت على محمد أمام، الذي أكد بكلماته للعالم أن فلسطين في قلوبنا ولن ننساها.

وأعربت عن دهشتها إزاي ما أثير حول انتقاد البعض لمحمد إمام متسائلة ما المدعاة وراء توجيه اللوم له، لافتة إلى أن حديثه يحمل معاني الكبرياء والكرامة والاعتزاز بفلسطين والتضامن معها في أزمتها.

ووجهت حديثها لمن اتهم إمام، بالمزايدة بدعوى أن الحفل غير مناسب، لكلماته قائلة: "هؤلاء لا عزاء لهم"