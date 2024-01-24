محمد شاهين يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان محمد شاهين لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في بورتو ساوت بيتش، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:"استنوني ان شاء الله يوم ٢٦ يناير في بورتو ساوت بيتش هنولع الدنيا مع بعض".

تعليقات الجمهور على منشور محمد شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم،دايما مولعها نار، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنان محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية أنا الفيلم،لفيلم الاسكندراني والاغنية من كلمات رامي جمال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.

كما طرح أغنية متعشم في مين، والتي حازت على إعجاب الجماهير وتصدرت التريند فور نزولها.

كلمات اغنية متعشم في مين

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /اللي تمنه فلوس رخيص

اوعى تزعل عالخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس

يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك

نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك

النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى في هزارهم

غل وصغرت في نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى في هزارهم

غل وصغرت في نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيش وملح معاك خانوه

ياخدوا خيرك ينكروه

حتى قلبك كسروه

داسوا على عشرة سنين

شوفت أقرب حد ليك

كله شر بيأذي فيك

فوق ده كان مضحوك عليك

انت متعشم في مين

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى في هزارهم

غل وصغرت في نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى في هزارهم

غل وصغرت في نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك