تعرف على شخصية هاني سلامة في مسلسل "الأمير" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب جمهور النجم هاني سلامة أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الأمير"، والذي من المقرر أن يتم العرض خلال السباق الرمضاني 2024.



تفاصيل شخصية هاني سلامة في "الأمير" رمضان 2024

ويجسد النجم هاني سلامة شخصية جديدة ومختلفة وهي رجل أعمال وصاحب سلسلة شركات واسمه "أمير" ضمن أحداث العمل.



مسلسل الأمير بطولة هاني سلامة، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.



هاني سلامة في قائمة انتظار أحدث أعماله الدرامية "الذنب"

وعلى صعيد آخر، انتهى هاني سلامة خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهده في مسلسل الذنب، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.



آخر أعمال هاني سلامة الدرامية

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة الدرامية مسلسل ملف سري، تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وشارك في العمل كل من عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، صبا الرافعي، وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



آخر أعمال هاني سلامة السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني سلامة السينمائية فيلم واحد صحيح، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، وشارك في العمل كل من رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، بسمة، وآخرين.