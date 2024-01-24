أمير المصري ينضم لقائمة أبطال فيلم "عيسى"

القاهرة - محمد ابراهيم -

إنضم النجم أمير المصري إلى قائمة أبطال فيلم " عيسى"، والفيلم من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف هيثم نبيل ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.

آخر أعمال أمير المصري الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال النجم أمير المصري الدرامية مسلسل الاختيار3، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ومن بطولة أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، وآخرين وتناول العمل العديد من بطولات الجيش المصرى، وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر أعمال أمير المصري السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم أمير المصري السينمائية فيلم "هاشتاج جوزني"، وشاركه البطولة كل من مايان السيد، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، صابرين، بيومي فؤاد وآخرين، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير.

تعرف على أحداث فيلم "هاشتاج جوزني"

وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدها بسبب حيلة تدبر له، تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

