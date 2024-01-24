تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في "فراولة" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان حجاج عبد العظيم لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "فراولة"، الذي ينافس به في سباق رمضان 2024،

ومن جانبه، يجسد حجاج عبد العظيم خلال الأحداث شخصية والد نيللي كريم.

أبطال مسلسل فروالة



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم،وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي،

تعرف على موعد تصوير مسلسل "فراولة"

ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، وتظهر نيللي كريم ضمن أحداث العمل بشخصية بنت حارس عقار في منطقة الزمالك، وتتطور من قارئة فنجان لـ خبيرة طاقة وانفلونسر.



آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم، فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال،، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتم ترشيحه لجائزة أوسكار.