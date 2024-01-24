تامر عاشور: "إزاي إعلامي يقول راحت نجاة الصغيرة وراح معاها بعض الحب.. أنت واعي للي بتقوله؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - استهجن المطرب تامر عاشور الانتقادات التي وُجِهت إلى الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز صناع الترفية Joy Awards في المملكة العربية السعودية.

ونشر تامر عاشور على حسابه في موقع "إكس" تعليقًا يعبر عن عدم قدرته على تصديق وفهم تكريم الفنانة الأيقونة نجاة الصغيرة في مهرجان JOY، مشيرًا إلى عدم توقعه أن يكون هناك أي شخص يفكر بهذا الشكل.

وأكمل تامر: "ازاي إعلامي يطلع يقول راحت نجاة وراح معاها بعض الحب؟ علشان اتكرمت ؟ هي اتكرمت في إسرائيل ؟ أنت واعي ؟ مدرك للي بتقوله؟"

ومن ناحية أخري، كان الإعلامي خيري رمضان قد انتقد تكريم نجاة الصغيرة في السعودية حيث قال أنه لم يحب تكريمها لأنها رفضت كل أشكال التكريم في بلدها وهي ذهبت وذهب معها بعض المحبة.

عودة نجاة الصغيرة

وعادت الفنانة نجاة الصغيرة الظهور بعد غياب طويل في حفل توزيع جوائز Joy Awards في السعودية، حيث قدمت أداءً رائعًا لأغنية "عيون القلب" وتم تكريمها عن مجمل مشوارها الفني، عن مشوارها الفني الرائع.

وقدمت نجاة الصغيرة أشهر أغانيها "عيون القلب" أمام الحضور، وتم تكريم النجمة القديرة بجائزة عن مجمل مشوارها الفني.

حفل Joy Awards

تم انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy Awards" في السعودية، وقدم الحفل الفنانة كارمن بصيص ووسام بريدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، وذلك على خشبة مسرح أبوبكر الشدي.

قائمة الضيوف في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" تضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، منهم سوزان نجم الدين، طارق العريان، سيد رجب، سلافة معمار، شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، راغب علامة، رامي إمام، رامز جلال، نيكول سابا،نجوى كرم، نادين نسيم نجيب، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد ثروت، محمد حماقي،محمد أنور.