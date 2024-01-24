نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانة تتسبب في انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبسمة وهبة تدافع عنها.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية بسمة وهبة، الرد على الهجوم الذي تعرضت له بعد حديثها عن الفنانة التي استهمت في انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وذلك خلال برنامجها "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور".

بسمة وهبة عن انفصال ياسمين عبد العزيز: إن شاء الله هيرجعوا لبعض

وأكدت بسمة وهبة عن رغبتها في عزدة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، قائلة: "إن شاء الله هيرجعوا لبعض، في ناس بتعمل ختمات قرآن عشان يرجعوا لبعض".

وأشارت "وهبة" إلى أن زيارة ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي في المستشفى اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، قد تعتبر بداية لتجديد العلاقة، مشيرة إلى أنها قد تكون بادرة إيجابية للزوجين ودليلًا على قوة علاقتهما.

أوضحت بسمة وهبة في حديثها حول الفنانة المزعومة التي أدت إلى طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، أنها لم تقصد تحديد فنانة معينة كسبب للانفصال، مؤكدة: 'لا أعلم لماذا انفصلا ياسمين والعوضي.

وأوضحت بسمة وهبة: "كان معايا ناقد فني وهو صرح إن في فنانة سبب الطلاق، هو حر في اللي بيقوله، وأنا رديت على كلامه وقلت أنا عرفتها، مش عرفتها إن هي السبب في الطلاق، إنما أنا قلت أنا عرفتها لأنها لما بتدخل أي عمل بتخرج إشاعات كتير إن في علاقة بينها وبين البطل، مش لأن في علاقة، لكن لأنها ست حلوة وجذابة وغير متزوجة".

بسمة وهبة تدافع عن الفنانة التي تسببت في إنفصال ياسمين عبد العزيز

وأرسلت "وهبة" رسالة إلى الفنانة التي تم الترويج لها كسبب في انفصال ياسمين والعوضي، مؤكدة: "هذه السيدة ليست لديها علاقة بالأمر، وأتحدث دفاعًا عنك رغم عدم معرفتي بها شخصيًا، ولكن أرغب في توضيح أن الشائعات غير صحيحة".

وأكملت حديثها قائلة: "أحمد العوضي من عين شمس، ودول راضعين رجولة، أحمد مش من الرجالة التي تخون زوجاتهم، العوضي راجل ومتربي ويعرف واجبات الزوج".