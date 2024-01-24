أحمد السقا يبدي إعجابه بأغنية "معلش" لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدي الفنان أحمد السقا إعجابه بأغنية "معلش" لـ نجم الجيل تامر حسني وذلك عبر خاصية التعليقات على منشور تامر حسني حيث علق أحمد السقا قائلًا: "حبيتها يا تيمو بالتوفيق".

ليرد عليه نجم الجيل قائلًا: "حبيبي يا أحمد ربنا يخليك ليا مليون مبروك لمسلسلك الجديد هيكسر الدنيا كالعادة إن شاء الله".

تعليق السقا ورد تامر حسني

تفاصيل أغنية "معلش"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني كليب أغنية "معلش" بمشاركة زاب ثروت وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتعد الأغنية هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة".

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع معاذ وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.

وأصبحت الأغنية تريند رقم 9 عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 217 ألف مشاهدة في 7 ساعات فقط من طرحها.

ماذا تقول كلمات أغنية "معلش" ؟

معلش.. استحمليني

أنتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

100 شكرًا للي وجعنا

وخان فجأة الامانة

كده كنا هنتعب أكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير إهانة

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم أوجاعي

فكروني بالغنم

أكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابة

وفي النهاية ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وأنتي في حالك

ساكتة بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني ( كله باعني )