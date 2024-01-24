نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجه عابس وتشوهات مدي الحياة آخرهم ريهام سعيد.. فنانين تعرضوا لعمليات تجميل فاشلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد عدد الفنانين الذين يلجأون إلى عيادات التجميل لتعديل ملامحهم وتحسين مظهرهم، وذلك بسبب الخطوات الجراحية التي تقوم علي تحسين الشكل، حيث تختلف النتائج بين النجاح في التجميل وتحسين الشكل، وتجارب أخري تؤدي إلى تشوهات لا تتناسب مع توقعاتهم ومن بين الحالات الأخيرة من الفنانين كان مصير الإعلامية ريهام سعيد كمثال على الآثار السلبية لهذه الخطوات.

يكشف "دوت الخليج الفني" في السطور التالية أبرز الفنانين التي وقعوا ضحايا عمليات التجميل

ريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرضها لخطأ طبي خلال إجرائها عملية تجميل في وجهها وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام سعيد علي صفحتها الشخصية: "يعني انت مجرم لدرجه انك شوهتني وعرفت انك موت ناس قبلي وبتحط صورة لواحده مش انا خالص وتقول إنه ا انا كنت زي القمر قبل ما اجي لك حد عمره شافني شكلي كده، عارف انت لازم تبطل اذيه للناس لازم انا بحذر كل الناس منه.. انا هاطلع لايف من غير فلتر اوري الناس انت عملت ايه، رايح العراق.. بعد ما انفضحت في لبنان تبوظ الناس هناك ؟، يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنه ا انا ؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي ؟ والدتك ؟ عارف ؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتاذي ناس كتير أو ي انت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور، انت وقعت غلط خالص".

وحرصت ريهام سعيد علي توجية رسالة تحذير لجمهورها لعدم التعامل مع هذا الطبيب قائلة: "انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل انا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هتطلع لايف اوريهم انت عملت ايه ؟ حاطت اي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول إنه ا انا ؟؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ يا جماعه اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا، بوظ الناس في لبنان رايح اربيل يبوظ الباقي".

وفاء سالم

وفاجأت الفنانة وفاء سالم جمهورها بظهورها في فيديو، حيث ظهرت على وجهها بعض التشوهات نتيجة خطأ طبي خلال إجراء حقن البوتوكس والفيلر، وأشارت إلى أن هذه التشوهات ناجمة عن خطأ طبي قام به عدة أطباء تجميل مشهورين.

وخلال مشاركتها في حوار مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكدت وفاء سالم أنها اكتشفت التشوهات في وجهها أثناء مشاهدتها لأعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى تعليقات محرجة من الناس حيث كانوا يقولون لها "عندك خد غير الخد التاني".

أوضحت وفاء سالم أن معظم الأطباء أبلغوها بأن منطقة وجهها هي منطقة أعصاب وصعبة التداخل جراحيًا، وعندما استشارت طبيبها الحالي، تم طلب إجراء أشعة، حيث تم اكتشاف وجود صديد ناتج عن الحقن السابقة. كما كشفت عن تعرضها لابتزاز خلال الفترة الماضية بسبب عمليات الحقن، مؤكدة أنها مرت بفترة عذاب حقيقية.

تواجة الفنانة وفاء سالم تشوهات ناتجة عن عمليات تجميل تعرضت لها، بسبب أخطاء طبية حدثت أثناء حقن البوتوكس والفيلر في وجهها. وأوضحت في فيديو أن هذه التشوهات نتجت عن أخطاء طبية تكررت.

ميسرة

الفنانة ميسرة كشفت عن تعرضها لخطأ طبي خلال إجراء عملية جراحية لـ "نفخ" الخدود، حيث أوضحت أن الوجه كان رفيعًا وكانت ترغب في تحسين ملامحه، لكن نتج عن ذلك تسمم في وجهها. قررت علاج الحالة لمدة سنة، وخضعت لعملية جراحية ثانية لتصحيح مشكلة في مناخيرها بسبب التشوه السابق. قامت بمقاضاة الطبيب المسؤول وسافرت إلى سويسرا لتلقي العلاج اللازم والعودة إلى حالتها الطبيعية.

إليسا

خضعت الفنانة إليسا لعمليات تجميل لنفخ الشفاه، ما تسبب في تغير واضح في شكل فمها، وأدى إلى إعوجاج ملحوظ. تعاملت مع السخرية التي واجهتها بثقة، حيث ردت خلال إحدى المؤتمرات الصحفية قائلة: "أنا إليسا، وإذا كنتم قادرين على تحقيق ما حققته أو القيام بما قمت به، فتفضلوا بالحديث".

نبيلة عبيد

في إطار تجربة جمال غير ناجحة، أصبحت الفنانة نبيلة عبيد تظهر بملامح وجه ثابتة وتعابير جامدة نتيجة لعملية تجميل غير موفقة.

مها المصري

وعبرت الفنانة السورية مها المصري عن أسفها بسبب تأثير عمليات التجميل السلبي عليها، حيث أكدت في تصريحات سابقة أنها ترى نفسها جميلة دون الحاجة لتلك العمليات، مشيرة إلى أن بعض القرارات يمكن أن تسبب للإنسان مشاكل عندما يتبع الاتجاهات السائدة.