نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داوود يتحدث عن تجربته في "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد داود كواليس تجربته في مسلسل " زينهم" معربا عن سعادته بمشاركة كل هؤلاء النجوم.

وقال داود خلال تصريحات تليفزيونية: "في الأول رفضت مسلسل " زينهم" لكن بعد كدا حبيت المسلسل جدا وكواليسه".

والعمل يأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هم طاقم عمل مسلسل "زينهم "؟

والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

وقدم الفنان أحمد داود في السينما فيلمه "يوم 13"، والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، والفيلم بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله