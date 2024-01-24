نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلى علوى كانت بتدرب على الدور قبلها بشهرين".. المخرجة كوثر يونس تحكي كواليس "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت المخرجة كوثر يونس عن سعادتها بتجربة فيلم " مقسوم " وهو أول فيلم روائي طويل بالنسبة لها وأنها شاركت الفنانة ليلى علوي قائلة: " أول سبب لسعادتي أن ليلى علوي كانت بالنسبة لي سوبر ستار منذ الطفولة وكنت بشوفها في الافلام كوني ابقى قدامها واخرج مشروعها حاجة كبيرة ".



وتحدثت خلال لقاءها عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" قائلة "كل شخصية من الشخصيات الثلاث كانت مختلفة في طريقة مذاكرتها للدور قائلة: “ ليلى علوي ليها طريقة مختلفة في المذاكرة وإستعدت قبله بشهرين وكانت بتدرب على الدرامز وكانت بتدرب على دورها في وبتراجع بشدة وأن سماء إبراهيم متأثرة بالمسرح متعلقه بالارتجال ومن جوه بتفضل تدور على حاجه جواها مختلفة تطلعها من العمق”

تصريحات كوثر يونس



وأضافت: " كل واحد من الفنانين كان جواه حاجه شدتني أعرف أكتر عنهم كنت بحب أزورهم في بيوتهم واسمع منهم لاني مع معرفتي عنهم أكثر ساعدني في تضفير الشخصية الخاصة بهم في الفيلم بشكل أكبر "

مقسوم

فيلم «مقسوم» بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.