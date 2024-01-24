ليلى علوي عن شخصية "هند" في "مقسوم ": "قدمت الفيلم بطاقة مختلفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بدورها في فيلم "مقسوم" حيث تجسد شخصية تسنى هند، لافتة إلى أنها كانت سعيدة منذ تصوير الفليم حيث أن المخرجة كوثر يونس لديها طاقة كبيرة هائلة وطموح ضخم أحيانا أكثر من اللازم.

وقالت خلال لقاءها عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" إن الكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية واحداث الفيلم لدرجة تصديق كل المشاهد والشخصيات قائلة: “صعب ماتصدقيش كل الشخصيات والاحداث ودائما هتسحوا أن كل شخصية قابلتوها”.



وأضافت: “نادرا لما بنبسط وأنا بتفرج على شغل ليا وأنا إنبسطت فيلم جميل ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت”.



وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم قائلة: " عندي أصدقاء كتير جدا الاصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقه جدا "



وعن قرب شخصية هند منها في الواقع، قالت “شخصية هند بالرغم من ان فيها حتت طاقة بعيدة عني شويتين لكن حنونة وطيبة جدا والتسامح وكل التفصيل حبتها دي حبتها”.



وأشارت أنها شعرت في الفيلم بطاقة غريبة ومختلفة قائلة: "لم أقدمها من قبل بيفكرني بأفلام قدمتها زمان رغم إختلاف الشخصية الخاصة بهند عن ماسبق

وواصلت: “مبسوطة أن الاطفال حبوا الفيلم ودي أهم حاجه وبيتكلموا عن الاغاني والفكرة دي لوحدها حاحه تسبب السعادة".



وقالت أنها سبق وعملت مع كوثر يونس في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن “ للمخرج يسري نصري الله مؤكدة: ”كنت مطمنة معاها جدا وهي التجربة الأولى في فيلم روائي طويل ومن أول يوم حسيت بيها كمخرجة".