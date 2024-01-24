سماء إبراهيم: الأدوار كلها في فيلم "مقسوم" إنسانية وطبقات الصديقات لم يتم تناولها من قبل

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سماء إبراهيم أن شخصية "رانيا" في فيلم "مقسوم " من الادوار التي أثارت شغفها وذلك لاسباب كثيرة في مقدمتها طاقة ليلى علوي في الكواليس كما أن المخرجة كوثر يونس حرصت على القراءة الجيدة والاهتمام بكل التفاصيل.

وقالت خلال لقاءها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": “الكواليس حسستني بدفا كبير وأني أكون صديقة ليلى علوي وشرين رضا ده لوحده كفاية أني أكون مبسوطة”.

وأضافت: "دور رانيا منذ المكالمات الأولى لإخباري بالدور كنت فرحانه وعاملة زي الطفل المتشعبط وكنت متحمسة أني أذاكر لأن التحدي كان لطيف ممتزج بين السهل والصعب".



ولفتت الانتباه إلى أنها أحبت شخصيتها فب الفيام كونها شريحة متكررة جدا بالإضافة للاغاني والموسيقى وأنا أحبها بالاضافة إلى أن طبقات الصديقات الاجتماعية التي حواها الفيلم لم يتم تناولها كثيرا قائلة: "جانب من الانسانيات والرضا الداخلي والبساطة والسعادة من ابسط الامور طاقة إيجابية قعدة اصحاب "



وأدفت قائلة: "الدور قد يبدو بسيط لكنه ليس بسيطا بالمرة".

فيلم «مقسوم» بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.