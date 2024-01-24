نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج هيثم حسن عن غناء نوال لأغاني فيلم "عادل مش عادل":مطربة شاطرة.. وأتمنى الأغنيتين يكونوا ترند (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل صناع فيلم "عادل مش عادل" بانطلاق عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الإثنين الماضي، بحضور جميع أبطال الفيلم وصناعه، باستثناء بدرية طلبة، وبحضور مجموعة من الصحفيين.

تصريحات المنتج هيثم حسن

وقال المنتج هيثم حسن في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أن المطربة نوال تشارك بأغنيتين لها في فيلم “عادل مش عادل”، مُضيفًا: "دي أول أغنيه نزلت قبل عرض الفيلم وإن شاء الله الأغنية الثانية قريب".

وكشف المنتج هيثم حسن عن سبب اختياره للمطربة نوال لتشارك بأغنيتين في الفيلم، مُعلقًا: اختيار نوال موفق جدًا، وهي مطربة شاطرة وعامله ترند داخل في نحو سنة، ونتمنى إن شاء الله الأغنيتين بتوع الفيلم يكونوا هما الترند الجديد بتاع نوال".

أبطال فيلم “عادل مش عادل”

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

فيلم “عادل مش عادل”

والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

الأفيش الدعائي لفيلم “عادل مش عادل”

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.