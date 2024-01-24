اليوم.. افتتاح معرض "الكتاب" تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح معرض الكتاب أبوابه للجمهور اليوم، ويستقبل جمهوره بتذكرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات، وهي نفس سعر التذكرة خلال العام الماضي، حيث قامت الدولة بتثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض، لتشجيع القراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض خلال فعالياته واقتناء الكتب، كما يستطيع الزوار الحصول على التذكرة من موقع المعرض الرسمي الذى تطلقه الهيئة المصرية العامة للكتاب أو من خلال منفذ بيع التذاكر بمركز مصر للمعارض الدولية.



تفاصيل مواعيد معرض الكتاب

وسوف يستقبل المعرض الزوار في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء.

تفاصيل مشاركة الكُتاب في معرض الكتاب

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.