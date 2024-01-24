سماء إبراهيم تكشف كواليس دورها في فيلم "مقسوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سماء إبراهيم، عن سعادتها الكبيرة بدورها في فيلم مقسوم" مشيرة أنه من الأدوار التي أثارت شغفها، وذلك لأسباب كثيرة في مقدمتها طاقة ليلى علوي في الكواليس، وأن المخرجة كوثر يونس حرصت على القراءة الجيدة والاهتمام بكل التفاصيل.

كواليس دور سماء إبراهيم في "مقسوم"





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "الكواليس حسستني بدفا كبير وأني أكون صديقة ليلى علوي وشرين رضا ده لوحده كفاية إني أكون مبسوطة"، مردفة: "دور رانيا منذ المكالمات الأولى لإخباري بالدور كنت فرحانه وعاملة زي الطفل المتشعبط وكنت متحمسة إني أذاكر لأن التحدي كان لطيف ممتزج بين السهل والصعب".

أسباب موافقة سماء إبراهيم على دور "مقسوم"

وأكدت أنها أحبت رانيا كونها شريحة متكررة جدًا وبالإضافة للأغاني والموسيقى وأنا أحبها، بالإضافة إلى أن طبقات الصديقات الاجتماعية التي حواها الفيلم لم يتم تناولها كثيرًا، قائلة: "جانب من الإنسانيات والرضا الداخلي والبساطة والسعادة من أبسط الأمور طاقة إيجابية، قعدة أصحاب"، وأتمت: "الدور قد يبدو بسيط لكنه ليس بسيطا بالمرة وهو من نوعية السهل الممتنع".



فريق عمل فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.