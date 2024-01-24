الترفيه العائلي على نتفليكس.. أعمال فنية تمزج بين المرح والتعلم

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل بلاتفورم نتفليكس في مشاهدة أعمال تعليمية مثل "تشيكو بون بون"، بمواسمه المختلفة، لأكثر من 67 مليون ساعة على نتفليكس، و"باص المدرسة العجيب يعود مجددًا" لأكثر من 19 مليون ساعة، و"اسأل روبوتات المعرفة" لأكثر من 23.3 مليون ساعة حيث من الواضح بأن التعلّم المبكّر يكتسب شعبية متزايدة اليوم.

وبحسب رُزانا البنوي، مستشارة العلاقات الإنسانية في التعليم: “هذا التوجّه لا يشير إلى تحوّل في مجال التعليم، بل هو لظهور أسلوب جديد في مجال الترفيه. فاليوم أصبحت مسألة توفير خيارات ترفيهية مفيدة للصغار أمرًا بمنتهى البساطة، بغض النظر عن الأسلوب الذي يفضله الطفل، أكان يفضل التعلم بالمواد البصرية كالوثائقيات أو التعلم التفاعلي المباشر، أو القراءة المتعمقة”.

تفاصيل أعمال نتفيلكس

وتقدم نتفليكس باقة متنوعة من الخيارات الترفيهية، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأعمال، التي تغطي موضوعات التعلم المبكّر والطبيعة، والعلوم والفنون، بالإضافة إلى البرامج المخصصة لجميع أفراد العائلة وكما تتوفر اليوم المزيد من الأساليب للتحكم بتجربتكم وربط الصغار بالقصص التي يحبونها، وتشجيعهم على اللعب والتعلم جنبًا إلى جنب مع شخصياتهم المفضلة.

ومن الأمثلة على ذلك، مسلسل الرسوم المتحركة "تشيكو بون بون" الذي يطرح مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل قصة، حين تستخدم الشخصيات مجموعة متنوعة من الأدوات والأجهزة البسيطة، ومعلوماتهم الخاصة لطرح حلول للمشكلات التي تواجههم. ويعمل "تشيكو بون بون" مع أصدقائه لإيجاد الحلول، ليقدموا مثالًا على أهمية العمل الجماعي، والتّعلم من الأخطاء للوصول إلى الهدف.

تصريحات رُزانا البنوي

وأضافت رُزانا: "هذا النوع من المسلسلات يتيح للأهل الفرصة لإجراء حوارات بنّاءة مع صغارهم، حيث يمكن للأهل التحدث مع صغارهم حول أهمية إدارة الأمور بطريقة جيّدة، وفوائد العمل الجماعي، والتعلم من الأخطاء وتحويلها إلى فرص".

ومؤخرًا، نرى بأن هناك اهتمامًا متزايدًا بموضوع الاستدامة، إذ تعمل المدارس على دمجها في صميم مناهجها الدراسية، وتركز الحكومات بشكل كبير على تشجيع الصغار على المشاركة في العمل البيئي وتحفيز التغيير الإيجابي.

اليوم، أصبح بمستطاع الأهل الاستمتاع بجلسة مريحة مع أطفالهم واختيار برامج أو مسلسلات تعزز من الرابط الأسري وتساعد كل واحد من أفراد العائلة على التعلم أكثر. للحصول على بعض الأفكار حول ما يمكنكم مشاهدته في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، يعد فيلم ليو هو من بين أكثر 10 أعمال مشاهدة على نتفليكس، وهو فيلم موسيقي كوميدي يتناول قصة السحلية "ليو" في سنتها الأخيرة من المدرسة الابتدائية، ويتيح للأطفال تعلم دروس حياتية هامة حول مفاهيم التعاطف والتسامح مع الذات. كما يعد مسلسل سونيك برايم من الأعمال الأخرى الأكثر مشاهدة والذي يتناول قصة كون جديد متعدد الأبعاد يقع مصيره بين أيدي "سونيك" الذي يهب لإنقاذ العالم، ويعلم الأطفال أهمية المثابرة والعمل الجماعي.