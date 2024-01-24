اليوم.. العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد "

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد صناع فيلم "ليلة العيد" للاحتفال بالعرض الخاص اليوم بإحدى السينمات في منطقة 6 أكتوبر بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين قبل طرح الفيلم في السينمات والمقرر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير في دور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم "ليلة العيد"

يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله واخراج سامح عبد العزيز.

قصة فيلم "ليلة العيد"

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.



تفاصيل منافسة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى.

ويعرض في الموسم أيضًا فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف، ويعرض أيضا أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، وفيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا، وفيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.