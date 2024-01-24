محمد عباس يطرح أحدث أغانيه "خليك فاكر"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب الشاب محمد عباس، نجم برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي "أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "خليك فاكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد دسوقي، وألحان وليد دسوقي وعمرو صفاء، توزيع وميكس وماستر محمود يحيى، إنتاج وليد دسوقي شركة وورلد ريكورد.

كلمات أغنية “خليك فاكر” لمحمد عباس:



ومن كلمات الأغنية:

خليك فاكر إني بحبك

واجمل عمري طول ما أنا جنبك

عايش ع الليالي الحلوة وذكري السنين

ليه دلوقتي كله اتغير

كل شويه تبعد اكتر

تبقي نهايتي بعدك عني ونفضل زعلانين

من ساعه ما سيبت مكانك

وأنا موجوع بجد عشانك

أنا عاوزك تتطمن قلبي

لحضنك مشتاقين لحضنك مشتاقين

بص لي شكلي وانت بعيد

كل الناس تقول مالك

أصعب فتره في حياتي

بقى يرضيك يقولوا سابك

قولي زعلانا يطول ليه

هو في حاجه تستاهل

مين اساك كده عليه

احكم بس كون عادل

آخر أعمال محمد عباس

يذكر أن آخر أعمال محمد عباس كان طرحه أغنية "دي بجاحة" في شهر فبراير 2023 عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، توزيع موسيقى وميكس وماستر محمد عاطف الحلو، تصوير محمد رزق وإخراج زياد رزق.

جدير بالذكر إنه يستعد محمد عباس لطرح العديد من الأعمال الغنائية في الفترة المقبلة والتي تتنوع مابين الدرامي والشعبي على طريقة السنجل.