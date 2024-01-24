انتهاء تصوير مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني بالتزامن مع عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صنا “وبينا ميعاد” الجزء الثاني من تصوير المشاهد النهائية للمسلسل، وذلك بالتزامن مع عرضه حاليًا على شاشة قنوات DMC.

ونشر الطفل محمد العزازي الذي يجسد دور مصطفى خلال أحداث المسلسل، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لصناع العمل من كواليس الإحتفال بانتهاء المسلسل وكتب: "الحمد لله فركش وبينا ميعاد 2".

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.