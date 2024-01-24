حنان ترك تهنئ نجلها بعيد ميلاده: "محظوظة لإن لدي ابن مثلك"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة حنان ترك، على تهنئة نجلها بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور حنان ترك



ونشرت حنان ترك صورة تجمعها بنجلها، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لألمع ضوء في حياتي.. قد لا أكون أمًا مثالية، لكني محظوظة لأن لدي ابنًا مثاليًا مثلك تكبر وتصبح رجلا.... لا يصدق".



وفي سياق آخر، كانت قد أعلنت الفنانة حنان ترك، مؤخرًا عن استغلال بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسمها، حيث أطلت على جمهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "قالت خلاله:” في صفحات كتير بتتكلم باسمي، وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتي الرسمية على فيس بوك للتوضيح".

وفى نفس السياق كانت الفنانة حنان ترك، كانت قد أعربت حنان ترك عن مدى حزنها بسبب تصديق أصدقائها لمنشورات تداولتها صفحات مزيفة منتحلة شخصيتها وعلقت من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلة: "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفنى وقدرت اوثق الصفحة بتاعتى".

حنان ترك وإعتزالها الفن والعودة



وعانت الفنانة حنان ترك، من فقدان صديقها علاء ولي الدين، الذي رحل عام ٢٠٠٣، ثم بعد ذلك أخذت قرار الإعتزال وإرتدائها الحجاب ولكن سرعان ما عادت إلى الوسط الفنى بعد عام واحد من الاعتزال ولكن بارتدائها الحجاب لتلعب بطولة مسلسل " أولاد الشوارع "



وفي عام ٢٠١٢ قررت إعتزال الفن من خلال اتصال هاتفي في أحد البرامج بعدما قدمت مسلسل " الأخت تريز " وأشارت أن الفن يتعارض مع الحجاب وأنها تعيش في صراع دائم.



وفي رمضان عام ٢٠١٨ عادت مرة أخرى من خلال مسلسل إذاعى ذات طابع دينى " صدق رسول الله " وتدور قصته حول شرح الأحاديث النبوية، وكانت تلعب دور أم الطفل حمزة، وأشارت في تصريحات سابقة لها أنها كانت أعلنت من قبل إعتزالها التمثيل وليس الفن أو الأعمال الكرتونية.



