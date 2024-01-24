نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تكشف كواليس "مقسوم": تدربت على الدرامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ليلى علوي إن كافة المشاهد في فيلم "مقسوم" مؤثرة بشكل كبير وإنها تأثرت بكثير من المشاهد عندما شاهدتها.



مشاعر فيلم مقسوم



تابعت خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى والفيلم مليء بالمشاعر وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".



تجربة ليلى علوي في تعليم الدرامز



ذكرت أنها تعلمت "الدرامز" حتى تؤدي الدور بشكل جيد ولايكون به أخطاء، قائلة: "تعلمت لفترة الدرامز عشان بزعل لما ممثل يؤدي دور عازف ويكون عنده غلط، حرصت على التعلم الجيد ولعبت على الدرامز وكنت براجع المخرجة وأسألها لو فيه حاجه غلط، خاصة أن خالد بيلعب درامز في البيت".



سبب اختيار ليلى علوي لشخصية هند



أضافت: "اخترت شخصية هند لأن الكاتب هيثم دبور عرض عليا الشخصية اللي أنا عاوزة أعملها واخترت هند وأنا مبسوطة أني اخترتها وأن الناس شايفة اختلافي في الدور".

أحداث فيلم مقسوم





تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.



أبطال فيلم مقسوم



فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



آخر أعمال الفنانة ليلي علوي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم،